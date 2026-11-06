Politica Manfredonia
Manfredonia, dalle 15 diretta streaming del Consiglio Comunale
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
Manfredonia, dalle 15 diretta streaming del Consiglio Comunale
Si comunica che il giorno 6 Novembre 2026 alle ore 15:00 presso la Sala Consiliare di Palazzo San Domenico, si terrà il Consiglio Comunale, in seduta straordinaria, per la trattazione dei seguenti
Ordini del giorno:
- Approvazione Verbali della seduta di Consiglio Comunale del 19 Ottobre 2026 – Art. 65 Regolamento del Consiglio Comunale;
- Variazione alle annualità 2026 – 2027 e 2028 del Bilancio di Previsione 2026-2028;
- Conferimento della Cittadinanza Onoraria all’artista FLORIAN LETTL;
- Conferimento della Cittadinanza Onoraria della Città di Manfredonia al maestro FRANCO TROIANO;
- Mozione presentata dalla Consigliera RINALDI LILIANA ad oggetto: “CONDANNA DEGLI EPISODI DI VIOLENZA E DEI BLOCCHI ILLEGALI VERIFICATISI NEL CORSO DELLE RECENTI MANIFESTAZIONI, SOLIDARIETÀ ALLE FORZE DELL’ORDINE E INIZIATIVE A TUTELA DELLA SICUREZZA, DELLA LEGALITÀ E DELLA CIVILE CONVIVENZA”.
Link alla diretta streaming: