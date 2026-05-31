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MANFREDONIA DA RECORD: PUGLIA ROSÉ TRASFORMA IL PORTO IN UNA CAPITALE DEL TURISMO E DEL ROSATO

Migliaia di persone, hotel sold out per l’evento che apre l’estate 2026

Oltre dieci ore di emozioni, migliaia e migliaia di presenze, strutture ricettive sold out e un porto trasformato nel cuore pulsante dell’estate pugliese. Manfredonia ha vissuto una notte destinata a restare nella memoria collettiva. Puglia Rosé – La Notte dei Rosati ha trasformato il Porto Turistico Marina del Gargano in uno straordinario palcoscenico a cielo aperto dove vino, cultura, musica, turismo e convivialità si sono incontrati dando vita a uno degli eventi più partecipati e suggestivi degli ultimi anni. Manfredonia si è mostrata nella sua versione più bella. Viva. Accogliente.

Partecipanti provenienti da tutta la Puglia e da numerose regioni italiane, un pubblico elegante, competente e appassionato, oltre 150 etichette in degustazione, cantine, operatori del settore, famiglie, giovani, professionisti e visitatori che hanno animato ogni angolo del porto turistico in un’atmosfera di straordinaria bellezza.

Ma il successo di Puglia Rosé va oltre i numeri. L’evento ha generato un importante indotto turistico ed economico per l’intero territorio: alberghi e strutture ricettive hanno registrato il tutto esaurito, mentre ristoranti, attività commerciali, locali e servizi cittadini hanno beneficiato di una presenza diffusa che ha coinvolto l’intera città.

“Non volevamo una sagra perché il rosato non è una moda. Da 10 anni lavoriamo per questo format che punta alla sua valorizzazione. Questa festa è stata la dimostrazione che Manfredonia fosse una location ideale perché, quando vuole, sa essere bellissima”, dichiara Maurizio Altomare, organizzatore dell’evento e socio di Studio360. “Dietro questa serata c’è tantissimo lavoro e un fiume di persone che hanno dato il massimo. Noi siamo soltanto la voce di una squadra enorme fatta di tecnici, produttori, partner e amici che hanno creduto in questo progetto. Questo porto così pieno forse non si è mai visto ed è stata la risposta più bella.”

Grande soddisfazione anche da parte di Giuseppe Gentile, direttore tecnico dell’area wine dell’evento e referente di Partesa. “Abbiamo visto un pubblico curioso, preparato e desideroso di conoscere il mondo del vino rosa. Era esattamente il risultato che speravamo di ottenere. Puglia Rosé ha dimostrato che il rosato non è soltanto un vino da bere, ma un racconto. Le cantine hanno ricevuto un’accoglienza straordinaria e il livello complessivo dell’evento è stato molto alto sotto ogni punto di vista.”

L’amministrazione comunale sottolinea il valore strategico della manifestazione per l’immagine della città. “Manfredonia ha fatto vedere a tutti il suo volto migliore”, afferma il sindaco Domenico La Marca. “Una comunità capace di accogliere migliaia di visitatori in un clima di serenità e partecipazione. Manifestazioni come questa rappresentano una straordinaria occasione di promozione turistica e culturale e dimostrano quanto la nostra città possa essere attrattiva quando istituzioni, imprese e organizzatori lavorano nella stessa direzione.”

Sulla stessa linea l’assessore Matteo Gentile. “Puglia Rosé è stata l’inaugurazione ideale dell’estate manfredoniana. Abbiamo visto il porto e tutta Manfredonia riempirsi di persone, le attività lavorare, i visitatori scoprire la città e il territorio. Questo è il modello di sviluppo che vogliamo sostenere: eventi di qualità che generano economia, valorizzano le eccellenze locali e rafforzano l’identità turistica di Manfredonia.”

Particolarmente significativo il ruolo del Porto Turistico Marina del Gargano, trasformato per una notte in una grande piazza affacciata sul mare. “Vedere il porto così vivo è pieno è stata una grande emozione”, commenta Gino D’Errico, direttore amministrativo di Marina del Gargano. “Puglia Rosé ha dimostrato ancora una volta le enormi potenzialità di questa infrastruttura come luogo di aggregazione, promozione e sviluppo turistico. L’immagine restituita ai visitatori è stata quella di una destinazione moderna, accogliente e capace di ospitare grandi eventi.”

La notte dei rosati si chiude con una certezza: Manfredonia possiede tutte le caratteristiche per essere protagonista nel panorama degli eventi di qualità del Sud Italia. E mentre le luci sul porto si spengono e restano le immagini di migliaia di persone unite in una grande festa, una sensazione accompagna chi ha vissuto questa esperienza fino all’ultimo brindisi.

L’estate pugliese è iniziata da qui. E chi c’era difficilmente la dimenticherà.