Manfredonia, contro il Casarano coreografia per ricordare Michele U’Black

Siamo all’opera per la coreografia per ricordare Michele U’Black.

Siamo galvanizzati dalla vittoria esterna di Domenica scorsa, l’unica rabbia è quella di non esserci stati, ovviamente non per nostra volontà.

Invitiamo tutti a raggiungere la zona stadio in anticipo, una volta dentro il nostro unico intento sarà quello di SOSTENERE LA MAGLIA.

Come dicevamo prima, siamo galvanizzati ma allo stesso tempo una vittoria non cancella le tante umiliazioni subite fino ad ora, in casa Manfredonia c’è ancora tanto da lavorare, quindi testa bassa e pedalare.

Tutti in Gradinata…nel nome di Michele!

GRADINATA EST MANFREDONIA