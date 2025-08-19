[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, contributo per Tari e fitto casa

📍L’Amministrazione comunale di Manfredonia, questa mattina, con l’approvazione delle Delibere di Giunta n. 173, n.174, mantiene l’impegno assunto dal Sindaco, dalla Giunta e dalla Coalizione di maggioranza: sostenere concretamente i cittadini e le cittadine che vivono situazioni di fragilità economica e sociale. Con un intervento straordinario, vengono stanziati oltre 316 mila euro per contributi dedicati al pagamento delle utenze domestiche TARI e dei canoni di locazione.

Questi contributi sono un segnale chiaro di un’amministrazione che vuole che nessuno resti indietro e presupposto per costruire una comunità più solidale, più attenta alle fragilità.

Le risorse messe a disposizione sono frutto di un lavoro di squadra, iniziato con la programmazione del bilancio in sede di assestamento e condiviso con l’intera Giunta e tutte le forze politiche di maggioranza.

Si tratta di una scelta politica importante in un Paese dove la povertà costituisce la più grande illegalità presente in quanto viene offesa la dignità dell’uomo. Per questo l’Amministrazione si impegna anche ad individuare fondi per potenziare i servizi presenti con l’obiettivo di riportare equità e giustizia.

I contributi saranno destinati alla copertura parziale della TARI per gli anni 2023 e 2024 e dei canoni di locazione per il 2024, secondo criteri ispirati alle precedenti misure nazionali e regionali “Fitto Casa”, non più attive da tre anni.

Nei prossimi giorni saranno pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Manfredonia gli avvisi pubblici con modalità e scadenze per presentare le domande.