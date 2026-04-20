Manfredonia continua a farsi male. “Finchè continueranno a prevalere gelosismi ed interessi personali”
Manfredonia continua a farsi male. “Finchè continueranno a prevalere gelosismi ed interessi personali”
Manfredonia deve capire cosa vuole fare da grande.
Finché continueranno a prevalere gelosismi, fazioni interne, interessi personali sopra il bene collettivo… non ci sarà futuro.
Correnti “perfette” solo sulla carta, equilibri costruiti per bloccare e non per costruire, continue operazioni di disturbo: questo è il vero problema.
E il risultato è sotto gli occhi di tutti.
Dopo le elezioni regionali, arriva l’ennesima batosta: nessuna rappresentanza, nessuna voce, nessun peso.
Non è sfortuna. È una conseguenza.
Manfredonia continua a farsi male da sola.
E finché non cambierà mentalità, finché non si metterà davvero il bene della città davanti a tutto, continuerà a prendere schiaffi… uno dopo l’altro.
La domanda non è più “perché perdiamo?”.
La domanda è: vogliamo davvero iniziare a vincere, oppure ci va bene così.
Lo ha scritto su Facebook l’ex consigliere comunale Antonio Conoscitore