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Manfredonia continua a farsi male. “Finchè continueranno a prevalere gelosismi ed interessi personali”

Comunicato Stampa20 Aprile 2026
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Manfredonia continua a farsi male. “Finchè continueranno a prevalere gelosismi ed interessi personali”

Manfredonia deve capire cosa vuole fare da grande.

Finché continueranno a prevalere gelosismi, fazioni interne, interessi personali sopra il bene collettivo… non ci sarà futuro.

Correnti “perfette” solo sulla carta, equilibri costruiti per bloccare e non per costruire, continue operazioni di disturbo: questo è il vero problema.

E il risultato è sotto gli occhi di tutti.

Dopo le elezioni regionali, arriva l’ennesima batosta: nessuna rappresentanza, nessuna voce, nessun peso.

Non è sfortuna. È una conseguenza.

Manfredonia continua a farsi male da sola.

E finché non cambierà mentalità, finché non si metterà davvero il bene della città davanti a tutto, continuerà a prendere schiaffi… uno dopo l’altro.

La domanda non è più “perché perdiamo?”.

La domanda è: vogliamo davvero iniziare a vincere, oppure ci va bene così.

Lo ha scritto su Facebook l’ex consigliere comunale Antonio Conoscitore

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Comunicato Stampa20 Aprile 2026