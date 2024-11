Manfredonia, “Comune e Regione al fianco di Anna Rizzi”

COMUNE E REGIONE AL FIANCO DI ANNA RIZZI: DIGNITÀ E SOSTEGNO AGLI ANZIANI OSPITI E ALLA STORICA STRUTTURA IN TEMPI BREVI

Giovedì 31 ottobre si è tenuto un incontro presso Palazzo San Domenico con la partecipazione del Sindaco Domenico la Marca, dell’Assessora al Welfare e Cultura Maria Teresa Valente, del Dirigente dei Servizi Sociali Matteo Ognissanti, del Commissario dell’ASP di Manfredonia Giacomo Forte, del Dirigente regionale per le ASP Emanuele Pepe, della Funzionaria regionale Valeria Lamacchia e della Consigliera Comunale Antonietta D’Anzeris, in rappresentanza delle famiglie dei dipendenti dell’ASP. Durante l’incontro sono state analizzate le problematiche della struttura e, soprattutto, è stata condivisa la volontà di intervenire per restituire dignità a questa istituzione ultracentenaria.

La situazione della Casa di Riposo “Anna Rizzi” è complessa e radicata in difficoltà burocratiche ed economiche, aggravate da procedure di pignoramento che impediscono la piena operatività della struttura e rallentano le possibili alienazioni immobiliari. L’edificio, con la sua lunga storia, necessita di adeguamenti per garantire moderni standard di accoglienza, ma gli ostacoli finanziari frenano gli interventi e complicano il pagamento degli stipendi ai tre dipendenti dell’ASP.

“Sono rassicurata dal clima positivo che ho trovato nella struttura durante la mia visita, la mia prima come Assessora al Welfare pochi giorni dopo aver ricevuto la delega,” ha dichiarato l’Assessora Maria Teresa Valente. “Desidero sottolineare il nostro impegno verso i tre dipendenti dell’ASP di Manfredonia, che non ricevono i compensi da oltre quattro anni. Come amministrazione, siamo determinati a risolvere questa situazione e a preservare una struttura così importante per la nostra comunità, un vero e proprio fiore all’occhiello per l’assistenza agli anziani.”

Un ringraziamento particolare va al Dirigente Matteo Ognissanti, che negli anni ha saputo mantenere viva l’attenzione sulla struttura, e al Commissario Giacomo Forte, il cui impegno è stato esemplare. Forte ha infatti deciso di rinunciare fin da subito al proprio compenso, consapevole delle difficoltà economiche che gravano sulla struttura, lavorando gratuitamente per garantire continuità ai servizi offerti dalla Casa di Riposo.

Gli anziani ospiti della Casa di Riposo, 24 attualmente, con altre persone in lista d’attesa, continuano a ricevere le cure e l’assistenza necessarie grazie alla dedizione del personale. In collaborazione con la Giunta regionale e con il Dirigente Emanuele Pepe, l’obiettivo è giungere a risolutivi passi avanti entro la fine di novembre.

“La Casa di Riposo Anna Rizzi è un presidio storico e prezioso per la nostra città – ha commentato il Sindaco – e l’amministrazione comunale è decisa a preservarne l’integrità e a tutelare i diritti dei lavoratori e degli ospiti. Nutro molta fiducia nel Dirigente Pepe e con il sostegno della Giunta regionale lavoreremo per restituire a questa struttura la dignità che merita, risolvendo le questioni economiche e strutturali che la penalizzano.”

Comunicato stampa Assessore Maria Teresa Valente