Manfredonia, comandante di una motonave positivo all’alcol test

I Militari della Capitaneria di Porto di Manfredonia sono intervenuti a bordo di una

nave straniera ormeggiata presso il porto industriale di Manfredonia per scongiurare

una situazione di potenziale pericolo venutasi a creare nelle fasi di disormeggio.



Infatti, nella mattina del giorno 11 ottobre 2024, nel corso delle manovre di

disormeggio dal Bacino Alti Fondali di Manfredonia al termine delle operazioni

commerciali, mentre il Pilota del porto si apprestava alle manovre di disormeggio,

veniva segnalato alla Capitaneria di Porto un comportamento “anomalo” da parte del

Comandante della motonave.



Sul posto interveniva una pattuglia della Guardia Costiera che verificava lo stato di

oggettiva alterazione del Comandante della Motonave.



Quest’ultimo veniva, poi, sottoposto alla verifica strumentale risultando positivo

all’assunzione di sostanze alcoliche con l’ausilio della strumentazione in dotazione ai

Carabinieri della locale compagnia.

Per tale ragione L’Autorità Marittima disponeva l’immediata sospensione delle

operazioni di disormeggio.



Tale circostanza assume una connotazione particolarmente grave in considerazione

delle responsabilità che il Comandante di una nave assume nell’esercizio delle sue

funzioni, che riguardano sia la capacità di conduzione della nave, ma soprattutto

quella di gestione delle situazioni d’emergenza, del carico e dell’equipaggio.



Per tali ragioni, il Comandante veniva deferito all’Autorità Giudiziaria per la violazione

delle disposizioni del Codice della Navigazione e in particolare dell’art.1120

“ubriachezza” del predetto codice.



La compagnia di navigazione che gestisce la nave, in seguito all’evento, ha

provveduto alla nomina di un nuovo comandante per ripristinare le condizioni di

navigazione in sicurezza.



La Guardia Costiera mantiene alta l’attenzione sugli aspetti concernenti la sicurezza

della navigazione e nello specifico sul non mettersi alla conduzione di unità navali in

stato di alterazione creando situazioni di pericolo per sé e per gli altri oltre che per le

infrastrutture portuali.



È importante sottolineare che il procedimento si trova nella fase delle indagini

preliminari. L’eventuale colpevolezza, in ordine alle ipotesi di reato contestate,

dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.