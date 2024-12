[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, Città Protagonista: “Il filo rosso della stampa asservita”

IL FILO ROSSO DELLA STAMPA ASSERVITA

Costruttori o palazzinari?

Siamo costretti, purtroppo, a tornare su un argomento già ben spiegato attraverso un nostro comunicato precedente che, a quanto pare, ha dato così fastidio a qualche oscuro manovratore da scatenare interventi scomposti e interpretazioni giornalistiche fantasiose.

Quando si rifiutano proposte delle minoranze consiliari, fatte alla luce del sole, anziché ricorrere al supporto tecnico del Segretario generale, come previsto dal regolamento, si preferisce dichiarare irricevibile un emendamento migliorativo per l’Ente pubblico. Quale norma del regolamento consente un simile atteggiamento? Ma non finisce qui: si arriva persino alla falsificazione degli atti (a verbale in Consiglio comunale), e balzane interpretazioni.

Chiariamo, ancora una volta, il contesto.

Il provvedimento delle cosiddette zone bianche predisposto dalla Commissaria Grandolfo e portato in aula dall’assessore Mansueto, era dovuto. Lo abbiamo già pubblicamente riconosciuto, per chi è ancora capace di capire quello che viene detto e scritto. Tuttavia, abbiamo ritenuto opportuno proporre un emendamento, ad una delle osservazioni, che non modificava il testo originale della delibera, ma si aggiungeva a essa, prevedendo che il Comune mantenesse in modo vincolante il potere di controllo, pianificazione e programmazione dell’assetto del territorio.

Gli obiettivi di Città Protagonista erano chiari:

Migliorare la delibera originaria con una pianificazione urbanistica più inclusiva e controllata.

Promuovere la realizzazione di alloggi in housing sociale, per giovani coppie, anziani in difficoltà e famiglie più vulnerabili.

Sottolineare l’importanza di mantenere la discrezionalità comunale nella pianificazione, tenendo conto del declino demografico.

Mi spiegate il “vostro” inutile riferimento all’indice di fabbricabilità previsto in un’altra osservazione su cui è intervenuto correttamente il Dirigente comunale.

Invitiamo certa stampa ad una maggiore professionalità ed al racconto documentato dei fatti, avendo notato, anche con piacere, la partecipazione ai nostri eventi, come quello sull’inverno demografico e la contrazione della popolazione della nostra città, dove abbiamo discusso proprio dell’abuso di costruzioni utili solo a quelli che chiamiamo, senza generalizzare “palazzinari”.

Anche se a voi dispiace noi continueremo a vigilare

CITTA’ PROTAGONISTA

Movimento civico