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Manfredonia, Ciaramella: “Contento della prestazione e della reazione”

MANFREDONIA – Il Manfredonia esce sconfitto solamente ai rigori dopo aver giocato quasi un’ora in inferiorità numerica.

La prestazione contro la Fidelis Andria ha convinto mister Ciaramella: “Sono contento della prestazione e della reazione dopo il rosso” ha dichiarato il mister “Il pubblico ci ha applaudito per questo”.

”Peccato uscire fuori dopo questa gara, ma sono fiducioso, dai ragazzi ho avuto solo segnali positivi”.

La prossima sfida sarà in campionato a Santa Maria Capua Vetere contro il Gladiator: “In trasferta bisognerà indossare anche l’elmetto, la squadra di Farina é molto ostica”.