Manfredonia, che batosta dal Giudice Sportivo! 18 giornate di squalifica dopo il Canosa

Il Giudice sportivo nella seduta dell’8 febbraio si è così espresso sulla 17ª giornata del campionato di Eccellenza pugliese 2021/22:

SOCIETÀ

Ugento: ammenda di 200 euro perché “propri sostenitori lanciavano tre pietre nei pressi della fascia di competenza dell’assistente arbitrale senza conseguenze”.

ALLENATORI

Salvadore (Ugento): squalifica fino al 17 febbraio 2022.

CALCIATORI ESPULSI

Salvemini (Manfedonia): squalifica per otto gare perché “a seguito del provvedimento di espulsione si avvicinava all’arbitro spingendolo per tre volte e facendolo indietreggiare senza conseguenze; appoggiava il proprio petto su quello dell’arbitro proferendo frasi gravemente minacciose; a fine gara raggiungeva l’arbitro a centrocampo reiterando la condotta minacciosa ed irriguardosa”.

Scarimbolo (Città di Mola), Olibardi (DB Trinitapoli), Carrozzo (Ugento), Santoro (Vigor Trani): squalifica per due gare.

Castrì (Atletico Racale), Golia (Team Orta Nova), De Lorenzis (Ugento), Amoroso (UC Bisceglie): squalifica per una gara.

CALCIATORI NON ESPULSI

Ninkovic Quintana (Manfredonia): squalifica per cinque gare perché “a fine gara colpiva con uno schiaffo un calciatore avversario e spingeva e colpiva con calci altri tesserati presenti sul terreno di gioco”.

Palumbo (Manfredonia): squalifica per cinque gare perché “a fine gara, dopo un diverbio con un calciatore avversario che creava un capannello tra le due squadre, spingeva il predetto avversario e poi lo colpiva con un pugno”.

Kone (Canosa): squalifica per due gare.

A fine gara.

Loseto (Canosa): squalifica per una gara.

A fine gara.

Barulli (Castellaneta), Diarra (DC Otranto), Ribezzi (Manduria), Giunta (Ostuni): squalifica per una gara per recidività in ammonizione.