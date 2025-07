Manfredonia celebra la carriera di Dina Valente con il Premio Re Manfredi

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Premio alla Carriera a Dina Valente, un riconoscimento meritatissimo. il Messaggio della Premiante Maria Teresa Valente, assessore alla cultura del Comune di Manfredonia:

“Ieri ho avuto l’onore di consegnare il Premio Re Manfredi per il teatro a Dina Valente, una donna e professionista a cui sono profondamente affezionata e che stimo tantissimo.

Un premio alla che riconosce il suo straordinario contributo alla cultura e al teatro, costruito nel tempo con passione, competenza e dedizione. Oltre cinquant’anni di attività artistica che ha segnato in modo profondo la storia culturale di Manfredonia.

E se il vernacolo sipontino continua a fare storia e memoria delle nostre tradizioni, lo dobbiamo anche a lei e alle sue commedie. Perché la lingua tradizionale è cultura viva, è un modo di raccontarci, di riscoprirci, di ridere insieme con occhi pieni di riconoscenza.

Grazie di Cuore alla Fondazione Re Manfredi e a Michele De Meo per avermi dato questa possibilità. È stato un momento che porterò con me, perché non capita spesso di poter dire “grazie” a chi ha lasciato un segno così forte nella vita di una comunità.

Durante la serata abbiamo parlato anche di cosa significhi “fare cultura” in città. Significa cominciare a celebrarla davvero. Valorizzare chi la crea, chi la custodisce, chi l’ha resa possibile. E significa anche usare i social per dare luce a ciò che ci fa crescere, non solo per denunciare, perché la cultura è ciò che ci tiene vivi, fieri, uniti. È quello che resta, anche quando tutto il resto sembra sgretolarsi.

Grazie Dina, per tutto ciò che hai dato e continui a dare a Manfredonia. Grazie per essere, oggi e sempre, un riferimento. E un esempio.

Maria Teresa Valente