Manfredonia, Castaldi in semifinale di Viareggio Cup

GIOVANNI CASTALDI CONTINUA IL SUO VIAGGIO NELLA VIAREGGIO CUP

Il nostro giovane talento classe 2007, attualmente impegnato nella Viareggio Cup con la maglia del Torino, ha conquistato un altro grande traguardo!

Dopo una sfida combattuta, il Torino ha superato la Ternana ai rigori (4-1) e si è guadagnato un posto in semifinale!

Sabato, Giovanni scenderà nuovamente in campo per affrontare il Genoa in una partita che vale l’accesso alla finale!

Forza Giovanni, il Manfredonia è con te!