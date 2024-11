Manfredonia-Casarano, Laterza recupera quasi tutti: c’è anche l’ex Malcore

Per la gara Manfredonia- Casarano, in programma domani alle 14:30 al “Miramare” e valevole per la 13^ giornata del campionato di Serie D giorne H, l’allenatore del Casarano, Giuseppe Laterza, ha convocato i seguenti calciatori:

PORTIERI: Alloj, Ferilli, Fernandes;

DIFENSORI: Guastamacchia, Legittimo, Martinenko, Milicevic, Morales, Pinto, Rizzo, Valentino;

CENTROCAMPISTI: Biaggi, Cerutti, D’Alena, Fasano, Logoluso, Teijo, Versienti;

ATTACCANTI: Cajazzo, Ferrara, Loiodice, Malcore, Opoola, Saraniti.