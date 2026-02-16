Manfredonia: Carnevale 2026, divieti su vetro, alcolici e musica notturna

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

In vista della 72ª edizione del Carnevale di Manfredonia, il sindaco ha emanato un’ordinanza urgente che introduce misure straordinarie relative alla diffusione di musica, alla vendita e somministrazione di alcolici e all’uso di bombolette schiumogene.

L’obiettivo del provvedimento è conciliare la valorizzazione degli eventi e le opportunità economiche per i commercianti con la tutela della sicurezza urbana, della salute pubblica e del diritto al riposo dei residenti, soprattutto nelle zone del centro storico più interessate dalle manifestazioni.

L’ordinanza fa riferimento a segnalazioni e denunce legate a episodi di disturbo della quiete e a problemi derivanti dall’abuso di alcol nelle precedenti edizioni, nonché al percorso di confronto avviato nell’ambito del Patto per la Sicurezza Urbana siglato nel 2024.

Per alcuni giorni centrali del Carnevale sarà vietata la musica e la diffusione sonora sia all’interno dei locali sia all’esterno, comprese le aree con concessione, dalle ore 1:00 alle 9:00 del mattino successivo.

Saranno inoltre applicate regole più severe sulla vendita di bevande in bottiglie di vetro o lattine durante le ore notturne, obbligando la somministrazione in contenitori di plastica o carta. È vietato consumare o detenere bevande in vetro o lattina in luoghi pubblici nelle fasce orarie indicate, così come venderle tramite distributori automatici. Limitazioni riguardano anche le bevande con alta gradazione alcolica.

Un divieto specifico riguarda le bombolette schiumogene: dal 15 al 22 febbraio è proibita la loro detenzione, vendita e utilizzo sull’intero territorio comunale.

Le violazioni dell’ordinanza saranno punite con multe amministrative, eventuale confisca della merce e, in caso di infrazioni ripetute, sospensione temporanea dell’attività commerciale fino alla possibile revoca dell’autorizzazione.

Il documento sarà trasmesso alle forze dell’ordine per i controlli e pubblicato all’Albo pretorio del Comune.