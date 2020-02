Manfredonia, capitan Trotta a disposizione. Resta fuori Telera

Insidiosissima trasferta per gli uomini di Mister #Lopolito, che faranno visita,al Cianci di Cerignola, al #RealSiti, che tra le mura amiche è caduto solo al cospetto della Capolista #UnitedSly e che attualmente occupa la quarta posizione in classifica.

Dopo un intera settimana di lavoro,servita anche per affinare la conoscenza e le caratteristiche di tutti gli uomini a disposizione, Mister Lopolito ne convoca 22.

Assente ancora per squalifica il difensore #Telera,mentre buone notizie giungono dall’infermeria,con Capitan #Trotta che ha svolto per tutta la settimana l’intero lavoro con la squadra,quindi è abile ed arruolato per la trasferta di domenica.