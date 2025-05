[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia Calcio, “Un sindaco non si volta dall’altra parte”

Il primo cittadino rappresenta, per definizione, l’INTERA comunità, in ogni contesto e circostanza.

Egli non può, dunque, sottrarsi ai propri DOVERI, facendo spallucce.

E’ già accaduto per le diffusioni musicali, per cui, a fronte del rispetto del diritto alla quiete dei residenti, non ha però considerato le pur lecite esigenze degli operatori del settore, che brancolano nel buio, con l’estate oramai prossima, e dei nostri giovani, costretti a recarsi altrove per un minimo di sano divertimento.

Ora, nuovamente, assistiamo ad un atteggiamento del massimo esponente dell’istituzione comunale, che si lava le mani, addirittura, dinanzi alla possibilità che la nostra squadra di CALCIO non si iscriva al prossimo campionato di serie D.

E no, Sindaco, non lo merita Manfredonia e quell’ incredibile TIFOSERIA, che ha sostenuto i colori biancocelesti per una stagione, pur di vedere gli stessi sventolare ancora degnamente

Eserciti il suo ruolo con CORAGGIO

Non abbiamo bisogno di COMPARSE a Palazzo San Domenico

I consiglieri comunali di Forza Italia