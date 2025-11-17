[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia Calcio, ufficiale Alessio Esposito

Il Manfredonia Calcio 1932 è lieto di annunciare l’arrivo di Alessio Esposito, centrocampista classe 2001, proveniente dalla Palmese, dove ha disputato la prima parte della stagione.

Cresciuto nel settore giovanile del Napoli, Esposito ha poi proseguito il suo percorso nella Carpi Primavera, prima di approdare tra i “grandi” vestendo le maglie di Portici, Brindisi, Francavilla, Città di Sant’Agata, Acireale e Termoli, accumulando esperienza e continuità in Serie D.

Centrocampista moderno, può agire da mediano, mezzala o difensore centrale grazie alla sua duttilità tattica. Giocatore di temperamento, dinamismo e intelligenza nelle due fasi, Esposito porta con sé un bagaglio importante: quasi 200 presenze ufficiali, impreziosite da gol, assist e leadership.

Nella prima parte della stagione 2025/2026 ha collezionato 11 presenze con la Palmese, confermandosi un punto fermo del reparto.