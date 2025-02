[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia Calcio, quanto costa mantenere una squadra in Serie D?

In un articolo sul quotidiano L’Attacco, a firma di Matteo Fidanza, l’attuale maggior finanziatore del Manfredonia Calcio, Gianni Rotice, che nei giorni scorsi aveva annunciato il disimpegno a fine stagione, a seguito di “atteggiamenti che superano il rispetto della legge e delle persone“, ha fatto anche un punto sui costi per sostenere una squadra in queste categorie.

“Costa un sacco di soldi” ha detto al giornalista Fidanza “Gli incassi della domenica non bastano nemmeno per pagare le spese per la sicurezza”.

“Gli abbonamenti sono stati 100, compresi 85 ridotti” dice “Complessivamente costa 100.000 euro al mese per dodice mesi, in più un altro milione di euro investiti sul Miramare”.

L’attuale patron dice chiaramente che “Non può rovinarsi la vita” e se non si presenterà nessuno per l’acquisto del club “Vorrà dire che andrà a finire come Di Benedetto che se ne è andato ed ha lasciato tutto”.

Nubi sul futuro del club?