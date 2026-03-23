Sport Manfredonia
Manfredonia Calcio: porte del Miramare aperte alla solidarietà
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Manfredonia Calcio: porte del Miramare aperte alla solidarietà
Insieme per un sorriso che non ha confini.
Il Manfredonia Calcio non è solo una squadra, è una famiglia
Oggi e giovedi insieme agli amici di Love Gargano APS, apriamo le porte dello Stadio Miramare alla solidarietà.
Acquistando le uova artigianali de “I Diversabili” Onlus, sosterrete l’inclusione lavorativa e potrete anche donare un “Sorriso Sospeso” che la Croce Rossa Italiana – Comitato di Manfredonia consegnerà ai bambini meno fortunati del nostro territorio.
Vi aspettiamo allo stadio durante gli orari della Scuola Calcio (17:30-20:30).
Un piccolo gesto può accendere una luce immensa.