Manfredonia Calcio: l’inno del delfino sul cuore (1932)

IL simbolo della nascita storica, di un’epoca prolifera e di zelo, di agonismo puro e di indumenti riadattati per l’occasione. Manfredonia calcio, 1932 – arl dilettantistica : qui in una foto del 28 ottobre, nel campo sportivo di polvere bianca e terriccio, in Viale Miramare – prima stagione del campionato .

Il Miramare, detto anche Fossa dei Leoni ,si respirava aria di festa, con inno ed il delfino sul cuore, con la voglia di essere presenti… con la forza tra i denti, e le mani sul petto.Con un orgoglio paesano – quello cittadino, di un paese unito, di quell’ epoca lontana , di una Manfredonia ,che iniziava a debuttare nel Calcio vero , quello giocato di categoria – di uno sport di amicizia e di trionfo , da poter così finalmente, portare la propria città alla risuonanza nazionale.

di Claudio Castriotta