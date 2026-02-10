Sport Manfredonia

Manfredonia Calcio, le decisioni del Giudice Sportivo dopo l’Afragolese

Redazione10 Febbraio 2026
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia Calcio, le decisioni del Giudice Sportivo dopo l’Afragolese

Il Manfredonia Calcio 1932 rende note le decisioni assunte dal Giudice Sportivo in seguito all’esame dei referti arbitrali relativi al weekend di gare appena trascorso.

Il Giudice Sportivo ha inflitto una giornata di squalifica al mister Luigi Pezzella “Per essere uscito dalla propria area tecnica ed aver rivolto frasi ingiuriose nei confronti dell’allenatore avversario.”, e due giornate di squalifica all’allenatore dei portieri Leonardo Polichetti “Per proteste nei confronti del Direttore di gara espresse con eccessiva veemenza.”.

Area Comunicazione Manfredonia Calcio 1932 / 2025-2026

Redazione10 Febbraio 2026
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
© Copyright 2026, Tutti i diritti riservati  |  Powered by Know K. Srl -- Stock Photos provided by our partner Depositphotos ©SIPOMEDIA ADV SRLS P.IVA 04409080712 www.sipomedia.it - Testata Giornalistica reg. n. 7/07, Trib di Foggia in data 24.04.07 - Direttore: Luca Pernice redazione@ilsipontino.net©