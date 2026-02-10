Sport Manfredonia
Manfredonia Calcio, le decisioni del Giudice Sportivo dopo l’Afragolese
Il Manfredonia Calcio 1932 rende note le decisioni assunte dal Giudice Sportivo in seguito all’esame dei referti arbitrali relativi al weekend di gare appena trascorso.
Il Giudice Sportivo ha inflitto una giornata di squalifica al mister Luigi Pezzella “Per essere uscito dalla propria area tecnica ed aver rivolto frasi ingiuriose nei confronti dell’allenatore avversario.”, e due giornate di squalifica all’allenatore dei portieri Leonardo Polichetti “Per proteste nei confronti del Direttore di gara espresse con eccessiva veemenza.”.
