Manfredonia Calcio, il futuro resta a rischio

Non si schiarisce il futuro del Manfredonia Calcio, anzi, ogni giorno che passa la nuvolosità tende ad aumentare.

Anche oggi il Quotidiano l’Attacco torna a parlare dei sipontini in ottica calcistica, con un articolo a firma di Pino Autunno.

Il rischio di una mancata iscrizione, più volte paventata dall’attuale patron Gianni Rotice, si fa via via più concreto. E con essa la scomparsa di un settore giovanile florido e ricco di talento, di una idea di sport anche educativo, nella totale assenza dell’imprenditoria locale.

“Rotice ha deciso di farsi da parte” scrive Autunno “Una scelta ponderata, segnata dalla volontà di non disperdere quanto costruito, ma anche dalla fermezza di chi non intende svendere anni di sacrifici, impegno e investimenti. E’ disponibile a un prezzo di cessione chiaro, seppur ridotto rispetto a quello ‘reale’ sulla base degli investimenti fatti, ma non a cedere a chi si presente con offerte irrispettose o prive di visione”.