Manfredonia Calcio, “Il dodicesimo si chiama Gradinata Est”

Il Dodicesimo si chiama Gradinata Est

Domenica per circa 20 minuti, senza pensare minimamente al risultato abbiamo cantato un coro che senza ombra di dubbio dimostra il nostro essere.

Non interessa dove e quando il Donia gioca, noi ci siamo sempre, quando la nostra squadra è in campo il cuore batte forte e quando la nostra squadra fatica a vincere e prende 3 goal in trasferta, noi dimostriamo quel che siamo veramente.

Cantiamo più forte, con la gola che brucia e con gli occhi lucidi.

La rabbia per la mancata vittoria la sfoghiamo così, mettendo al di sopra di tutto il nostro essere perché siamo Manfredonia.

Mettiamo al di sopra di tutto, in determinate circostanze , la voglia di tifare , oltre il risultato, oltre le distanze, oltre le chiacchiere da bar, al massimo al bancone del bar andiamo ad affogare i nostri pensieri dopo una giornata storta sul campo, come quella di Domenica a Francavilla ma dallo stadio usciamo cantando, con il petto gonfio d’orgoglio, con la consapevolezza di aver vinto sugli spalti.

Allora partiamo da questo.

In trasferta eravamo in 30, Domenica in Gradinata saremo sicuramente di più.

Allora partiamo da quello che avete letto in precedenza, partiamo con la consapevolezza che a prescindere da quello che succede in campo , il nostro “dovere” è CANTARE, il nostro dovere è colorare il nostro settore , poi gli esempi di qualche mese fa’ parlano chiaro , i risultati verrano in maniera automatica.

Dopo il goal del Casarano, dal megafono si è detto “Non è finita…tocca a noi”, dopo pochi minuti l’abbiamo ribaltata quella partita.

L’abbiamo ribaltata noi , i “palloni” in porta gli abbiamo spinti “noi”, con i nostri cori, con la nostra convinzione.

I calciatori sono al corrente che la loro gente non indietreggia di un centimetro.

Noi sugli spalti, loro sul prato verde.

Domenica deve essere lo stesso, più conviti che mai.

Cosa saranno mai 2 risultati negativi alle prime partite ufficiali per una piazza come Manfredonia, abituata a soffrire da sempre?!?

Vi rispondiamo, immediatamente per ribadire il concetto.

“Niente”!

Fuori la voce dal primo minuto , fino al fischio finale.

Fuori la voce…fino alla vittoria

Gradinata Est Manfredonia