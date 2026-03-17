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Manfredonia Calcio ed i talismani Christopher e Alexander

Non importa quanti chilometri ci siano di mezzo, quando il sangue è sipontino doc il cuore batte a un solo ritmo: quello biancoceleste.

Domenica lo Stadio “Miramare” ha riabbracciato due dei suoi tifosi più speciali, i fratelli Christopher (10 anni) e Alexander (6 anni) Granatiero.

Nati e cresciuti a Bari ma con Manfredonia nell’anima grazie a papà Filippo, i due piccoli grandi tifosi hanno vissuto una giornata da protagonisti. Poco prima del fischio d’inizio contro la Paganese, l’emozione è salita alle stelle: il patron Gianni Rotice ha consegnato loro la maglia ufficiale sul prato del “Miramare”, trasformando un sogno in realtà.

I nostri talismani: non chiamatela coincidenza! Proprio come nella gara contro il Ferrandina, la loro presenza sugli spalti ha portato bene: un’altra vittoria preziosa che conferma come Christopher e Alexander siano veri portafortuna del Manfredonia Calcio. Anche da lontano, il loro supporto non manca mai, seguendo ogni notizia con la passione di chi ama davvero i nostri colori.

Perché la maglia del Manfredonia non si indossa soltanto, si onora… a ogni età e in ogni parte del mondo!

Sempre forza Donia!