Manfredonia Calcio, dove si gioca la partita contro il Costa d’Amalfi?

L’ipotesi più percorribile, oggi, è una gara da giocare in casa fuori Regione.

Dopo la squalifica del Miramare, il Manfredonia Calcio dovrà affrontare la gara (tra l’altro ormai anche super decisiva per la salvezza) contro il Costa d’Amalfi in campo neutro.

Nelle vicinanze non ci sono strutture omologate per la Serie D, tranne quelle a disposizione di altre società che già disputano campionati in D o in C, quindi ad oggi c’è solo l’ipotesi di andare fuori Regione.

Una trasferta extra senza incassi per la società (noleggio stadio da pagare ad un comune più le spese per la trasferta), una gara decisiva lontana da casa per i calciatori. Come se non bastasse…