Manfredonia Calcio, dal Barletta arriva Andrea Bottalico?

Il Manfredonia Calcio è interessato ad Andrea Bottalico, centrocampista classe 1998, che ha detto addio al Barletta poche ore fa.

L’anno scorso alla Fidelis Andria, sarebbe un gran colpo per i sipontini: mediano di grande esperienza, esperienze in C ed in D, Bottalico ha lasciato i biancorossi come confermato dal tecnico De Candia ad Antenna Sud: “Bottalico ha richieste in Serie D e in settimana potrebbe già cambiare squadra. È stato il calciatore a chiedere la cessione”