Manfredonia Calcio, Cinque: “La rosa non è da penultimo posto”

“Anche l’ultima in classifica in questo girone ha una rosa importante. Noi siamo in questa situazione e non penso che la rosa sia da penultimo posto. Non esistono partite facile o abbordabili”.

Così Franco Cinque intervistato da Antenna Sud ieri pomeriggio.

“Ho trovato una squadra spenta psicologicamente, ma è abbastanza normale. Ho cercato di dare fiducia, ho un grande rapporto con loro. Mi hanno riaccolto con entusiasmo. Siamo in empatia. Il fatto di conoscere già i giocatori mi ha aiutato ad incidere velocemente. Siamo ancora in mezzo al mare. Ieri l’altro abbiamo conquistato 3 punti che ci danno fiducia, siamo una squadra che va migliorata come organico. Penso che qualcosa la faremo da qui in poi”.