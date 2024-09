Manfredonia Calcio, botteghino chiuso alle 20, ma ticket in vendita anche al Bar Impero

Manfredonia Calcio 1932 informa che, come già comunicato nei giorni scorsi, il botteghino dello Stadio “Miramare” sarà aperto sino alle ore 20 di questa sera (sabato 14 settembre), mentre nella giornata di domani (domenica 15 settembre) resterà chiuso per il montaggio delle aree di pre-filtraggio necessarie a garantire le misure di sicurezza ed ordine pubblico, così come previsto dalle condizioni di agibilità totale dell’impianto approvate dalla Commissione provinciale per il Pubblico Spettacolo.



I ticket saranno acquistabili presso il “Bar Impero” (Piazza Marconi) ed online al link https://sport.ticketone.it/catalog/event-detail/it/50694/90600789/manfredonia-vs-citta-di-fasano-serie-d

Inoltre, si rende noto che la campagna abbonamenti terminerà sabato 21 settembre. Per sottoscrizioni sarà possibile recarsi presso il botteghino Stadio, “Bar Impero” ed online al link https://www.manfredoniacalcio1932.net/2024/08/18/info-campagna-abbonamenti-2024-2025/

Area Comunicazione Manfredonia Calcio 1932 / 2024-2025