Manfredonia Calcio 1932: eppur si muove

Nel mentre la tifoseria organizzata della Gradinata Est di Manfredonia, preoccupata dal silenzio della società Manfredonia Calcio sulla programmazione della imminente stagione sportiva che la vedrà impegnata nel difficile campionato nazionale di serie D, si riunisce dinanzi al castello Svevo Angioino Aragonese, dovrebbe essere imminente, il primo colpo della società, con la firma da parte del Ds Livio Scuotto.



A cascata, sembra scontata la riconferma dell’allenatore Franco Cinque sulla panchina del Manfredonia, artefice con il DS del capolavoro salvezza conseguita a suon di risultati eclatanti ed a dispetto degli scettici.

Si partirà dai due, a conferma del noto principio “Team vincente non si cambia” ma con una società pronta ad operare strutturandosi in largo anticipo rispetto alla emergenziale stagione passata, che ha visto la società, suo malgrado, iscriversi al campionato solo al fotofinish. Il binomio è sinonimo di garanzia di affidabilità e competenza, binomio che tuttavia verrà arricchito da altre figure a completamento dei quadri dirigenziale e tecnici.

Lunedì partono i lavori per la regolarizzazione del terreno di gioco il cui campo per destinazione verrà ampliato secondo le prescrizioni della LND, per ottenere la definitiva omologazione. Dopo si attende solo la convocazione della commissione di vigilanza e spettacolo per la verifica dei presupposti tecnici e di legge, per il rilascio della definitiva agibilità dello stadio Miramare, con conseguente apertura di tutti i settori dello stadio compreso la tribuna centrale il che consentirebbe alla società Manfredonia calcio di poter programmare la campagna abbonamenti per la nuova stagione sportiva, nella quale si spera il Manfredonia Calcio possa recitare un ruolo di tutto rilievo.



Antonio Castriotta