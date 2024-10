Manfredonia, buon ponte McQueen

Purtroppo McQueen non ce l’ha fatta. Oggi pomeriggio alle ore 15 era in programma l’appuntamento dal veterinario per iniziare l’Iter all’intervento chirurgico alla zampa posteriore destra per cui tre giorni fa avevamo iniziato una raccolta fondi, ma purtroppo nella serata di ieri il gattino a causa di un malore, sicura conseguenza del trauma subito, è deceduto improvvisamente.

Volevamo cogliere l’occasione per ringraziare tutte le persone che hanno partecipato concretamente alla raccolta fondi e tutte quelle che hanno condiviso e diffuso la nostra piccola “missione” sui social e sul nostro territorio.

In questi giorni abbiamo ricevuto tanta solidarietà e sostegno soprattutto dai singoli cittadini, da quelli più umili che operano nel bene e nel silenzio con fatti concreti; allo stesso tempo però abbiamo riscontrato e denunciamo un lassismo generale e ingiustificato da parte delle istituzioni che ci hanno lasciato completamente da soli, rimbalzandoci tra un ufficio e l’altro con il solito modus operandi di chi non vuole risolvere il problema ma trova una via di fuga per ‘lavarsene le mani’.

Noi vogliamo che questa storia tocchi la coscienza e i cuori di chi deve fornire al cittadino precise linee guida o quanto meno strumenti concreti che possano mettere in condizione ogni singolo individuo di fare del bene, aiutando quest’ultimo a scegliere la via più difficile come ad esempio nel nostro caso quella delle cure e degli affidi anziché quella dell’abbandono.

Infine, abbiamo deciso liberamente di devolvere ciò che era destinato alla cura di McQueen all’ENPA di Manfredonia con l’augurio di poter aiutare qualche altro pelosetto bisognoso.