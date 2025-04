[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia-Brindisi vietata ai tifosi ospiti

Come da comunicazione n.34882 in data odierna la Prefettura di Foggia ha comunicato l’inizibizione della tifoseria ospite per il match Manfredonia-Brindisi in programma domenica 27 aprile.

Il provvedimento è stato adottato sulla base delle indicazioni del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive, che ha evidenziato criticità sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica, in particolare per la rivalità tra le due tifoserie e per i disordini che si sono verificati al termine dell’incontro di andata del 15 dicembre scorso.

Il provvedimento è stato notificato alle autorità competenti, comprese le società sportive coinvolte, le forze dell’ordine e i sindaci dei Comuni interessati.