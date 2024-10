Manfredonia, Bar Tabacchi Fiore: 40 anni di tenacia e passione

Esattamente 40 anni fa, domenica 20 ottobre 1984 nasce il “Bar Fiore” dalla passione e dalla tenacia di una famiglia che ha sempre creduto nei propri sogni. Il nome deve le sue origini al cognome di mia madre Teresa e sua sorella Filomena.



I nostri quarant’anni di storia, dagli inizi fino ad oggi, sono stati segnati dalla determinazione e da un pizzico di incoscienza che ci ha fatto salire a bordo di un’avventura che prosegue ormai da 3 generazioni. La decisione di aprire il bar, fu presa da mio zio Matteo (Matteo d’Ambrosio) che voleva aprire appunto un bar in via Scaloria.



La mia famiglia decise di seguirlo perché mio padre in quel periodo lavorava a Termoli per un’azienda

metalmeccanica ma il timore del suo licenziamento e la voglia di metterci in gioco,seppur con poca esperienza, ci spinse ad intraprendere questo percorso.



Il ricordo dei primi clienti è ancora nitido nella mia memoria: tre cacciatori che, alle 4 del mattino, ordinarono caffè e brioches; i primi di una lunga serie che sono stati testimoni e artefici della nostra storia e ci hanno permesso di raggiungere oggi questo grande traguardo.



La collaborazione con mio zio Matteo e mia zia Filomena proseguì fino al 1988, quando decisero di lasciare l’attività nelle mani della mia famiglia, la famiglia Bisceglia. Io, mio fratello Cosimo e la nostra famiglia abbiamo superato momenti difficili e, nonostante a volte ci sia passata per la mente l’idea di mollare tutto, abbiamo sempre continuato a lottare insieme per proteggere il nostro progetto, sostenendoci a vicenda e supportandoci nei momenti di difficoltà.



La sede del bar, poi, non è sempre stata quella dove lo vedete oggi ma, nel 1989, è passata da via Scaloria, 132 a via Scaloria, 136; un trasferimento che ha portato con sé non poche complicazioni che ci avevano addirittura fatto valutare la possibilità di vendere l’attività. Ancora una volta, però, la tenacia e la voglia di tenere in vita il nostro sogno, hanno avuto la meglio e ci hanno permesso di superare gli ostacoli e maturare professionalmente grazie ad una completa ristrutturazione dei locali avvenuta nel 1998. La volontà di crescere e metterci in gioco ci ha permesso di affrontare sfide sempre nuove come la vendita di tabacchi e i giochi e poi, nel 2014, abbiamo deciso di trasferirci nella sede attuale, in via Scaloria 95/E per metterci ancora una volta alla prova ed offrire ai nostri clienti un locale sempre più grande e accogliente.



Finalmente l’8 agosto del 2015 io e mio fratello Cosimo, abbiamo coronato insieme alle nostre famiglie, il

sogno di inaugurare l’attuale bar tabacchi Fiore. Il locale è completamente cambiato e rinnovato sia

esteticamente sia nell’animo: c’è tanto entusiasmo e voglia di migliorarsi, sono tornati i nostri clienti abituali e ne sono arrivati di nuovi, carichi di aspettative, che abbiamo sempre cercato di soddisfare.

Quando mi guardo indietro, mi rendo conto che dal 1984, quando io e mio fratello eravamo due semplici ragazzini alle prese con la macchina del caffè, ad oggi, è stata fatta tanta strada. Domenica 20 ottobre 2024, infatti, festeggiamo i nostri 40 anni di attività.

40 anni di sfide, di momenti più e meno facili, di ostacoli che sembravano insormontabili e invece, grazie

all’amore e alla passione per il nostro lavoro, siamo riusciti a superare e a trasmettere ai nostri clienti la gioia che proviamo ogni mattina quando alziamo la saracinesca e iniziamo la nostra giornata.



La determinazione, il supporto reciproco, la voglia di metterci in gioco, sono stati senz’altro il motore che ci ha permesso di lavorare per 40 anni con lo stesso entusiasmo del primo giorno, pronti a regalare un sorriso ai nostri clienti.

Oggi, dopo 3 generazioni, il bar Fiore è pronto a nuove sfide e siamo certi che le nostre famiglie

e i nostri clienti saranno disposti ad affrontarle al nostro fianco.



Ai giovani di oggi che hanno un sogno nel cassetto e che come noi ci credono realmente sentiamo di dare questo consiglio: combattete per quello in cui credete, non arrendetevi. Ci saranno difficoltà sul vostro sentiero ma non lasciatevi abbattere. Superateli tutti!