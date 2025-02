[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, bando aperto ai giovani: “Si può fare”

“Si può fare” è un’opportunità per giovani dai 16 ai 30 residenti a Manfredonia di richiedere supporto e un contributo economico per mettersi in gioco e realizzare iniziative, attività ed eventi per lo sviluppo della comunità.

Promosso dal Comune di Manfredonia in partenariato con Cantiere Giovani e finanziato dalla Prefettura di Foggia attraverso il Fondo Unico Giustizia del Ministero dell’Interno, il progetto “Si può fare in sicurezza – Manfredonia” ha come obiettivo promuovere interventi di partecipazione civica e progettazione partecipativa, che valorizzano il protagonismo giovanile.

La “call di idee” è un invito a proporre idee e elaborare microprogetti attraverso azioni creative: interventi artistici sul territorio, animazione territoriale, iniziative di volontariato, festival a tema, workshop, cortometraggi, flash mob e simili.

Ogni idea presentata dai giovani, dovrà prevedere il coinvolgimento di almeno tre giovani e prevedere un’attività pubblica da realizzare in uno dei luoghi di aggregazione spontanea di Manfredonia e che coinvolga almeno altri 10 giovani in maniera attiva.

I gruppi giovanili saranno affiancati e supportati da tutor che si occuperanno della formazione necessaria alla trasformazione delle loro idee in microprogetti, e al loro accompagnamento dalla presentazione delle proposte, fino alla loro realizzazione.

L’intento è quello di aggregare e far vivere in modo sicuro spazi e luoghi pubblici, riducendo la percezione di insicurezza attraverso la partecipazione dei cittadini, nell’ottica della prevenzione ed il contrasto del disagio minorile.

Per partecipare basta andare sul sito www.sipuofare.net e cliccare “Partecipa” per accedere alla sezione Puglia e compilare la domanda online direttamente tramite la piattaforma. È possibile inviare le proposte a partire dal 17 febbraio 2025 (fino ad esaurimento di assegnazione del budget previsto, secondo l’ordine di arrivo delle istanze).

“Si può fare” è una metodologia frutto del lavoro delle trentasette organizzazioni che compongono l’omonima rete “Si Può Fare”, e che negli anni l’hanno sperimentata e perfezionata, anche grazie al confronto con enti ed istituzioni quali ANG – Agenzia Nazionale Giovani, ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani, CIB – Impresa sociale Con I Bambini, CNG – Consiglio Nazionale Giovani, Università degli Studi di Salerno.

Per maggiori informazioni scrivere un’email a puglia@sipuofare.net o rivolgersi allo sportello informativo presso la sede comunale in Piazza del Popolo n.8, Manfredonia, nella giornata del martedì dalle 16:00 alle 19:00.