Manfredonia, Babaj a Corner: “Possiamo salvarci tranquillamente”

Intervista completa

Perché dopo l’esperienza di due anni fa ha deciso di riprendere il cammino con il Manfredonia?

Tutto è partito grazie ai miei due compagni di squadra più rappresentativi tra cui il capitano. Mi hanno chiamato in estate per sondare una mia disponibilità a tornare al Manfredonia. Considerato che sono stato davvero bene in questa piazza non ho esitato ad accettare, si tratta di un ritorno a casa.

Secondo lei il Manfredonia può salvarsi senza passare dai playout?

Siamo una squadra forte e io credo possiamo salvarci direttamente senza dover disputare i playout. Sono molto fiducioso.

Qual è la squadra avversaria che maggiormente l’ha impressionata in questa stagione?

Barletta e Martina sono due squadre che mi hanno impressionato maggiormente. Il Martina è una squadra più giovane, il Barletta è costituito da gente più esperta e a dicembre si è rafforzata con calciatori provenienti dal professionismo. Io sono convinto possa vincere il campionato il Barletta nonostante giochino entrambe un ottimo calcio

Babaj lei da diversi anni gioca tra i dilettanti, si sente pronto per il salto tra i professionisti?

Cerco di migliorare giorno dopo giorno, ho tanti sogni da realizzare e per farlo sono consapevole di dover lavorare e sacrificarmi tanto. Il mio momento arriverà.