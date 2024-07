Manfredonia, attivo l’ufficio di accoglienza e informazione turistica

L’Info Point ubicato in Piazzetta Mercato sarà aperto tutti i giorni dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 21.00.

Grazie ai volontari della ProLoco Manfredonia e gli stagisti del Corso Istituto Tecnico Superiore per il Turismo che collaboreranno per garantirà un servizio ai turisti che in queste settimane popolano la nostra città, promuovendo il patrimonio artistico e culturale.