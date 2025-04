Manfredonia, attesa per la Via Crucis vivente nel Parco Archeologico di Siponto

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Domani il Parco Archeologico di Siponto si trasformerà in un palcoscenico suggestivo per la Via Crucis Vivente, un evento che unisce spiritualità, emozione e tradizione in uno scenario senza tempo.

Un percorso toccante attraverso gli ultimi momenti della Passione di Cristo, tra luci, voci, silenzi e scenografie coinvolgenti, per vivere insieme una serata che parla al cuore.

Ingresso gratuito.

L’evento è organizzato dalla Pro Loco di Manfredonia e dal Comune di Manfredonia, in collaborazione con la Direzione Regionale dei Musei, PASER, la Croce Rossa Italiana – Comitato di Manfredonia, ANFFAS, e le comunità parrocchiali di Santa Maria Regina, San Carlo, San Pio, Santo Spirito e Sacra Famiglia.

Con il patrocinio dell’Arcidiocesi di Manfredonia – San Giovanni Rotondo – Vieste e del GAL DaunOfantino.

Vi aspettiamo domani alle 19 per condividere insieme questo momento di fede e comunità.