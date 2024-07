Manfredonia, attacco super: arriva anche Tedesco

Il Manfredonia Calcio 1932 ufficializza l’accordo per la stagione 24/25 con Emmanuele Tedesco, attaccante centrale classe 1998.

Il blitz del nuovo colpo di primo piano del mercato biancoceleste si è concluso in pochissime ore per la reciproca e forte volontà di società e giocatore di voler dar vita ad un sempre più strutturato progetto sportivo in una storica e rinomata piazza calcistica.

La firma sul contratto è avvenuta poco fa a Manfredonia alla presenza del patron Gianni Rotice e del main sponsor Gaetano Vitulano.

Per l’ariete Tedesco un importante curriculum che già registra circa 60 gol e 230 presenze in serie D, protagonista in importanti piazze Picerno (dove ha vinto il campionato), Carpi, Bastia, Andria, Altamura, Casarano, Gladiator, Torres, Bitonto e Martina. Nell’ultima stagione ha messo a segno 11 gol (6 a Bitonto e 5 a Martina).

Con Tedesco aumenta notevolmente il peso specifico e l’assorbimento dell’attacco a disposizione di mister Franco Cinque che annovera giocatori del calibro di Calemme, Carbonaro, Scaringella, Bonicelli per un reparto che si annuncia come una vera e propria macchina da gol.