Manfredonia, Ase cerca autista patente C + CQC per la raccolta rifiuti

In Nome e per conto di ASE SPA operante nel settore servizi ambientali, al fine di

colmare lacune operative per esigenze temporanee, Etjca Group SpA ricerca



AUTISTA PATENTE C+ CQC PER LA RACCOLTA RIFIUTI



La risorsa individuata, sarà adibita alla guida dei mezzi per la raccolta rifiuti nel comune

di Manfredonia e aree limitrofe e si occuperà di:

 Guida del mezzo per la raccolta rifiuti

 Eventuale supporto agli operatori di raccolta nelle attività manuali di svuotamento

dei bidoni



Si richiede:

 Possesso del Diploma di scuola secondaria di primo grado

 Possesso di patente C+ CQC in corso di validità

 Preferibile pregressa esperienza nella guida di mezzi con patente C o comunque

comprovata abilità nella guida di mezzi medesimi

 Idoneità psicofisica alla mansione

 Predisposizione al lavoro fisico e all’aperto

Completano il profilo: buone capacità organizzative e lavoro in team

Orario lavorativo: Full time, 38 h settimanali, dal lunedì al sabato

Sede di lavoro: Manfredonia



Si offre: assunzione in somministrazione a tempo determinato per un mese



L’offerta è rivolta a candidati ambosessi nel rispetto del D.lgs 198/2006 e ss.mm.ii. e dei

Decreti legislativi n. 215 e 216 del 2003 sulla parità di trattamento. Si invitano i candidati

a prendere visione dell’informativa privacy https://etjca.it/informativa-percandidati (art.13 e 14, Reg EU 679/2016) pubblicata sul sito www.etjca.it.

Il link per candidarsi è il seguente:

https://career.etjca.it/job/view-job.php?id=98315&job-title=autista-patente-ccqc&location=italia-puglia-foggia§or=servizi-pubblici&role=facility-managementmanutenzione-pulizie&company-name=etjca-s-p-a&language=it



Manfredonia lì, 30 Ottobre 2025