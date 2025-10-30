Lavoro

Manfredonia, Ase cerca autista patente C + CQC per la raccolta rifiuti

Redazione30 Ottobre 2025
In Nome e per conto di ASE SPA operante nel settore servizi ambientali, al fine di
colmare lacune operative per esigenze temporanee, Etjca Group SpA ricerca


AUTISTA PATENTE C+ CQC PER LA RACCOLTA RIFIUTI


La risorsa individuata, sarà adibita alla guida dei mezzi per la raccolta rifiuti nel comune
di Manfredonia e aree limitrofe e si occuperà di:
 Guida del mezzo per la raccolta rifiuti
 Eventuale supporto agli operatori di raccolta nelle attività manuali di svuotamento
dei bidoni


Si richiede:
 Possesso del Diploma di scuola secondaria di primo grado
 Possesso di patente C+ CQC in corso di validità
 Preferibile pregressa esperienza nella guida di mezzi con patente C o comunque
comprovata abilità nella guida di mezzi medesimi
 Idoneità psicofisica alla mansione
 Predisposizione al lavoro fisico e all’aperto
Completano il profilo: buone capacità organizzative e lavoro in team
Orario lavorativo: Full time, 38 h settimanali, dal lunedì al sabato
Sede di lavoro: Manfredonia


Si offre: assunzione in somministrazione a tempo determinato per un mese


L’offerta è rivolta a candidati ambosessi nel rispetto del D.lgs 198/2006 e ss.mm.ii. e dei
Decreti legislativi n. 215 e 216 del 2003 sulla parità di trattamento. Si invitano i candidati
a prendere visione dell’informativa privacy https://etjca.it/informativa-percandidati (art.13 e 14, Reg EU 679/2016) pubblicata sul sito www.etjca.it.
Il link per candidarsi è il seguente:
https://career.etjca.it/job/view-job.php?id=98315&job-title=autista-patente-ccqc&location=italia-puglia-foggia&sector=servizi-pubblici&role=facility-managementmanutenzione-pulizie&company-name=etjca-s-p-a&language=it


Manfredonia lì, 30 Ottobre 2025

