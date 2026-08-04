Eventi Manfredonia

Manfredonia, arriva il Contest dei Walking Tour

Redazione4 Agosto 2026
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MANFREDONIA, ARRIVA IL CONTEST DEI WALKING TOUR!

Quest’anno i Walking Tour della Notte Bianca diventano ancora più coinvolgenti! Partecipa a uno dei due percorsi guidati, lasciati sorprendere dalla storia, dai vicoli e dagli scorci più suggestivi di Manfredonia… e racconta la tua esperienza.

Potrai partecipare al Contest Walking Tour realizzando:

  • almeno 7 fotografie
  • oppure un reel
  • oppure un collage fotografico

Pubblica il tuo contenuto su Facebook, tagga Pro Loco Manfredonia e potrai vincere uno dei premi in palio!

In palio:

  • Aperitivo artigianale per due persone presso Moody al Campanile
  • Libro e tote bag offerti da Mondadori Bookstore Manfredonia
  • T-shirt ufficiale della Festa Patronale di Manfredonia 2026

I due Walking Tour avranno classifiche indipendenti, quindi ogni partecipante gareggerà esclusivamente con gli iscritti al proprio tour.

Racconta il tuo tour… e prova a vincere!

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Redazione4 Agosto 2026