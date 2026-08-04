Eventi Manfredonia
Manfredonia, arriva il Contest dei Walking Tour
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MANFREDONIA, ARRIVA IL CONTEST DEI WALKING TOUR!
Quest’anno i Walking Tour della Notte Bianca diventano ancora più coinvolgenti! Partecipa a uno dei due percorsi guidati, lasciati sorprendere dalla storia, dai vicoli e dagli scorci più suggestivi di Manfredonia… e racconta la tua esperienza.
Potrai partecipare al Contest Walking Tour realizzando:
- almeno 7 fotografie
- oppure un reel
- oppure un collage fotografico
Pubblica il tuo contenuto su Facebook, tagga Pro Loco Manfredonia e potrai vincere uno dei premi in palio!
In palio:
- Aperitivo artigianale per due persone presso Moody al Campanile
- Libro e tote bag offerti da Mondadori Bookstore Manfredonia
- T-shirt ufficiale della Festa Patronale di Manfredonia 2026
I due Walking Tour avranno classifiche indipendenti, quindi ogni partecipante gareggerà esclusivamente con gli iscritti al proprio tour.
Racconta il tuo tour… e prova a vincere!