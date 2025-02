[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, approvato dalla Giunta lo schema di bilancio di previsione e la nota di aggiornamento del DUP

La Giunta Comunale di Manfredonia ha approvato lo schema di Bilancio di Previsione 2025-2027 e la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP), strumenti essenziali per la pianificazione economico-finanziaria dell’Ente nei prossimi anni.

Questo bilancio riflette una visione politica orientata alla cooperazione tra i vari settori dell’amministrazione, riconoscendo l’interdipendenza delle diverse aree per il progresso complessivo della comunità. Le priorità individuate nel bilancio includono:

Mantenimento e potenziamento dei servizi essenziali alla cittadinanza: Un impegno trasversale che coinvolge settori come la sanità, l’istruzione e i servizi sociali, garantendo un approccio coordinato per rispondere efficacemente alle esigenze dei cittadini.

Politiche educative e sociali: L’attenzione al diritto allo studio e al sostegno delle fasce più deboli richiede la collaborazione tra l’assessorato all’istruzione, i servizi sociali e le realtà associative locali, promuovendo patti educativi territoriali e iniziative condivise.

Investimenti in infrastrutture e opere pubbliche: La rigenerazione urbana e la sostenibilità ambientale sono obiettivi che vedono l’interazione tra gli assessorati ai lavori pubblici, all’ambiente e all’urbanistica, per una pianificazione armoniosa e sostenibile del territorio.

Valorizzazione del patrimonio comunale e sviluppo economico: La promozione delle attività produttive e turistiche implica una sinergia tra gli assessorati al turismo, alla cultura e alle attività produttive, creando un’offerta integrata che valorizzi le risorse locali.

Stabilizzazione dei lavoratori: L’aumento delle ore lavorative del personale stabilizzato da 12 a 18 ore settimanali non solo garantisce dignità lavorativa, ma rafforza anche le risorse umane a disposizione dei vari settori, migliorando l’efficienza e la qualità dei servizi offerti.

Processi partecipativi: L’avvio di processi partecipativi con risorse allocate per la costituzione dei patti educativi e l’implementazione del bilancio partecipativo rende sistematica la volontà dell’amministrazione di creare tavoli di discussione e partecipazione con le categorie professionali e i comitati di cittadini.

Per via del piano di rientro,non abbiamo avuto grandi margini di manovra. Nei prossimi mesi apporteremo modifiche e cercheremo, con progetti, risorse esterne. Abbiamo con determinazione voluto nell’ambito delle politiche di personale incrementare le risorse finanziarie per circa 300.000,00 euro ( a 334.056,28€) per la valorizzazione dei circa 70 (73) dipendenti ex LSU con un incremento dell’orari odi lavoro a 18 ore sett.li . È stata una prima scelta politica importante di cui beneficerà tutta la nostra struttura”, afferma il sindaco di Manfredonia @Domenico La Marca.

“Questo bilancio è il risultato di un lavoro sinergico tra tutti i settori dell’amministrazione, riconoscendo che solo attraverso una stretta collaborazione possiamo raggiungere gli obiettivi comuni. Le nostre scelte mirano a creare un sistema integrato, dove ogni settore contribuisce al benessere collettivo, garantendo servizi di qualità e promuovendo uno sviluppo sostenibile per Manfredonia. Continueremo a lavorare insieme, con responsabilità e visione, per costruire una comunità più forte e coesa.” dichiara Cecilia Simone, Assessora al Bilancio.

Il Bilancio di Previsione e la Nota di Aggiornamento al DUP saranno ora trasmessi al Consiglio Comunale per la definitiva approvazione entro i termini stabiliti.

L’approvazione di questi strumenti di programmazione rappresenta un passaggio fondamentale per garantire stabilità e crescita alla città di Manfredonia. Tuttavia, nessun risultato può essere raggiunto senza il senso di responsabilità e il contributo di tutti. Amministrare significa compiere scelte spesso difficili, che richiedono impegno e sacrificio da parte di ciascun attore coinvolto, dalle istituzioni ai cittadini.

Solo attraverso una gestione attenta e responsabile delle risorse, e grazie allo sforzo collettivo, sarà possibile costruire un futuro più solido per Manfredonia. È con questa consapevolezza che l’amministrazione comunale guarda avanti, chiedendo a tutta la comunità di essere parte attiva di questo percorso di crescita, affinché i sacrifici di oggi possano tradursi nei benefici di domani