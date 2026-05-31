Manfredonia applaude i suoi giovani talenti: Rosa Placentino e Alessandro La Rosa brillano alle audizioni mondiali di Notre Dame de Paris

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

MANFREDONIA – Dalla città sipontina fino a Parigi, nel cuore di una delle audizioni più prestigiose del panorama internazionale del musical. È una storia di talento, sacrificio e sogni che diventano realtà quella che vede protagonisti due giovanissimi ballerini di Manfredonia, Rosa Placentino e Alessandro La Rosa, allievi della scuola di danza Art Ballet Dance Studio.

I due artisti, appena diciottenni, hanno rappresentato con orgoglio la loro scuola e l’intera comunità sipontina alle selezioni internazionali per il celebre musical Notre Dame de Paris, affrontando una competizione di altissimo livello che ha visto la partecipazione di ben 1.350 candidati provenienti da tutto il mondo.

Ad accompagnarli in questa straordinaria esperienza è stata la loro insegnante, Lucrezia Trotta, che ha seguito da vicino il percorso dei due giovani talenti, condividendo con loro ogni emozione di questa importante avventura artistica.

Un risultato straordinario è arrivato già nella prima fase delle audizioni: Rosa Placentino e Alessandro La Rosa sono riusciti a superare il primo giorno di selezioni, conquistando un posto tra gli ultimi 84 ballerini ammessi al callback finale. Un traguardo di assoluto prestigio che testimonia il valore del percorso artistico costruito negli anni attraverso studio, dedizione e impegno costante.

Le emozioni, però, non si sono fermate qui. Alessandro La Rosa ha infatti compiuto un ulteriore passo avanti, entrando nella ristrettissima rosa dei 15 ballerini finalisti. Un riconoscimento che premia il suo talento e la sua determinazione e che rappresenta motivo di grande soddisfazione per tutta la città.

Dietro questi risultati non ci sono soltanto qualità tecniche e capacità artistiche, ma anche valori umani che hanno colpito chi li accompagna quotidianamente nel loro percorso di crescita. Rosa e Alessandro vengono descritti come ragazzi umili, maturi, determinati e profondamente legati ai sacrifici necessari per inseguire i propri obiettivi.

L’esperienza parigina resterà certamente impressa nei loro ricordi, ma lascia un segno importante anche nella comunità di Manfredonia, che oggi può guardare con orgoglio a due giovani capaci di portare il nome della città su un palcoscenico internazionale.

La loro storia dimostra che passione, coraggio e perseveranza possono abbattere ogni barriera e trasformare i sogni più ambiziosi in opportunità concrete. Un esempio positivo per tanti giovani che coltivano aspirazioni artistiche e che vedono in Rosa e Alessandro la conferma che credere nei propri talenti può davvero aprire le porte del mondo.

Manfredonia applaude i suoi ragazzi, l’Art Ballet Dance Studio e l’insegnante Lucrezia Trotta per questo importante traguardo, guardando con fiducia a un futuro che si preannuncia ricco di soddisfazioni e nuove opportunità.