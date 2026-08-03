Manfredonia, aperte le iscrizioni al servizio di trasporto scolastico
Manfredonia, aperte le iscrizioni al servizio di trasporto scolastico
Si rende noto che sono aperte le iscrizioni al servizio di Trasporto scolastico per l’anno scolastico 2026/2027, a favore degli alunni delle Scuole dell’Infanzia Statali, delle Scuole Primarie Statali e Secondarie di 1° Grado.
Il modello di richiesta può essere ritirato presso l’Ufficio Politiche Educative – Via Maddalena, 29.
La domanda, corredata dall’attestazione I.S.E.E. in corso di validità, può essere consegnata all’Ufficio Politiche Educative in Via Maddalena 29, nei seguenti giorni:
|Lunedì
|9:30 – 12:30
|Martedì
|9:30 – 12:30
|Mercoledì
|9:30 – 12:30
|Giovedì
|9:30 – 12:30
In alternativa la domanda, compilata e firmata digitalmente, unitamente agli allegati, potrà essere inviata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@comunemanfredonia.legalmail.it
Al fine di poter predisporre gli elenchi degli alunni ammessi al servizio e gli itinerari, si invita a presentare la domanda di iscrizione al servizio entro il 22 agosto 2026.
Ufficio Politiche Educative
Via Maddalena, 29
0884 519703/719