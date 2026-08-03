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Manfredonia, aperte le iscrizioni al servizio di trasporto scolastico

Redazione3 Agosto 2026
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Manfredonia, aperte le iscrizioni al servizio di trasporto scolastico

Si rende noto che sono aperte le iscrizioni al servizio di Trasporto scolastico per l’anno scolastico 2026/2027, a favore degli alunni delle Scuole dell’Infanzia Statali, delle Scuole Primarie Statali e Secondarie di 1° Grado.
Il modello di richiesta può essere ritirato presso l’Ufficio Politiche Educative – Via Maddalena, 29.

La domanda, corredata dall’attestazione I.S.E.E. in corso di validità, può essere consegnata all’Ufficio Politiche Educative in Via Maddalena 29, nei seguenti giorni:

Lunedì9:30 – 12:30
Martedì9:30 – 12:30
Mercoledì9:30 – 12:30
Giovedì9:30 – 12:30

 In alternativa la domanda, compilata e firmata digitalmente, unitamente agli allegati, potrà essere inviata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@comunemanfredonia.legalmail.it

Al fine di poter predisporre gli elenchi degli alunni ammessi al servizio e gli itinerari, si invita a presentare la domanda di iscrizione al servizio entro il 22 agosto 2026.

Ufficio Politiche Educative
Via Maddalena, 29
0884 519703/719
 

Allegati

 Modello richiesta servizio trasporto scolastico 2026-2027

Redazione3 Agosto 2026