Manfredonia, ancora gatti avvelenati ai Comparti

“Vorrei segnalare (tanto per cambiare) la morte misteriosa e improvvisa di diversi gatti in zona comparti, nei pressi di via Tomasi di Lampedusa.

Fino ad ora ne sono morti due, con presenza di sanguinamento dalla bocca in entrambi.



Ci tengo a ricordare a tali belve che il maltrattamento e l’uccisione di cani e gatti è un reato, oltre al fatto che uccidere delle anime così buone e pure è qualcosa di veramente ignobile. Vorrei che questo messaggio venisse diffuso, grazie”.