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Manfredonia, anche il giornalista Luca Serafini al Miramare

🐬 In occasione della sfida con la Paganese, le tribune del ‘Miramare’ hanno accolto un ospite d’eccezione: il giornalista Luca Serafini, in città per un evento del Milan Club “Paolo Maldini”. Il Manfredonia Calcio ha avuto l’onore di avere con sé una delle firme più autorevoli e rispettate del giornalismo sportivo italiano, memoria storica ed eleganza nel racconto calcistico.



Con una carriera decennale trascorsa tra le redazioni di Mediaset (storico volto di Sport Mediaset e Controcampo) e le colonne dei principali quotidiani nazionali, attualmente opinionista di punta di Milan TV, Serafini ha saputo unire l’analisi tecnica alla narrazione d’autore. Ricevere il suo apprezzamento è per noi motivo di grande orgoglio.

A fare da trait d’union ed accompagnare l’ospite, il Presidente del Milan Club “Paolo Maldini” di Manfredonia, Michele Lo Russo, a conferma della sinergia attiva tra il club e le espressioni più appassionate del territorio, realtà con la quale il Manfredonia Calcio ha instaurato da tempo una proficua collaborazione istituzionale.



La presenza di una figura dello spessore professionale di Serafini conferma la crescita del “Progetto Manfredonia Calcio”. Sotto la guida del patron Gianni Rotice, la società sta consolidando un percorso volto ad accreditare il club su palcoscenici sempre più ampi, attirando l’attenzione di realtà e professionisti di rilievo nazionale.



A sancire l’incontro con Serafini, la consegna nel pre-partita della maglia ufficiale biancoceleste da parte del patron Rotice. Un momento di condivisione che sottolinea la volontà della dirigenza di costruire una realtà solida, credibile e aperta al confronto con i grandi interpreti del calcio raccontato.



Il Manfredonia Calcio continua a lavorare per strutturarsi come un modello di riferimento, capace di coniugare i risultati sul campo con una visione strategica che guardi, si confronti e collabori con realtà professionistiche nazionali, anche a beneficio della crescita e valorizzazione del brand societario e della città.