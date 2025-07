[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia ammessa al finanziamento Sport Illumina

Sono davvero felice di comunicare che il Comune di Manfredonia è stato ammesso al finanziamento “Sport e Illumina, un’iniziativa promossa dal Ministero dello Sport e i Giovani, ideata da Sport e Salute S.p.a., grazie al quale sarà possibile riqualificare un’area urbana attraverso un intervento in grado di generare inclusione, socialità e sicurezza.

Al momento è in corso l’iter di selezione definitiva da parte della commissione di valutazione per individuare quale dei siti candidati dal Comune ospiterà il nuovo playground Illumina di 300 metri quadrati.

Non solo rigenerazione urbana, ma uno spazio pubblico all’aperto in grado di coniugare sport, arte e socialità, così da restituire valore ad uno spazio poco fruibile, contribuendo a rafforzare il senso di comunità di quartieri da tempo trascurati a cui va restituita una dignità.

Questo risultato rappresenta un primo passo che si inserisce nella più ampia visione del Piano Strategico di Riqualificazione dei Quartieri, il cui percorso partecipato inizierà a breve al fine di rigenerare e riqualificare spazi e luoghi pubblici.

Ringrazio l’Ufficio Tecnico Comunale per il lavoro puntuale e prezioso che ha reso possibile il raggiungimento di questo primo obiettivo. Ringrazio, altresì, i consiglieri Matteo La Torre e Nicola Mangano per avermi supportato in questa progettualità.

Siamo consapevoli che c’è ancora tanto da fare, ma siamo sicuri che con visione, programmazione e spirito di servizio renderemo la nostra città più bella, viva e accogliente.

Giovanni Mansueto