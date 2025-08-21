[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, ambulanti: “Penalizzati per favorite le giostre”

Paghiamo regolarmente e profumatamente il posto per il mercato, il Comune di Manfredonia non può penalizzare la nostra categoria a favore delle giostre. Lasciateci svolgere regolarmente il nostro lavoro”. È in sintesi il testo della lettera che il presidente del sindacato GOIA FENAPI di Foggia, Rosario Cicciotti, ha inviato al sindaco di Manfredonia che nel frattempo con una ordinanza ha anticipato il mercato settimanale del 26 a domenica 24 e sospeso quello di martedì 2 settembre. Agli ambulanti questa decisione non va bene e attaccano.

“La festa patronale inizia il 28 agosto, e le giostre hanno ben due giorni per aprire, come fanno in tutte le città della Puglia. Il GOIA – aggiunge Cicciotti – chiede di smetterla con questi abusi, noi chiediamo semplicemente di farci svolgere il nostro lavoro visto che paghiamo i posteggi per 54 mercati all’anno. Per noi – conclude il presidente Cicciotti – queste sono scelte scellerate”.