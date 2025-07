[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

MANFREDONIA, AL VIA LO SPORTELLO UEPE PRESSO I SERVIZI SOCIALI

Un presidio di giustizia di comunità per accompagnare i percorsi di reinserimento

L’Amministrazione comunale, nell’ambito di una collaborazione istituzionale volta a rafforzare la rete territoriale di welfare e giustizia di comunità, annuncia con soddisfazione l’attivazione di uno sportello decentrato dell’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna (UEPE) di Foggia, operativo a partire dal 6 agosto 2025 presso la sede dei Servizi Sociali di Manfredonia in via San Lorenzo.

Lo sportello nasce all’interno del protocollo operativo sottoscritto tra il Comune di Manfredonia e l’UEPE di Foggia.

“Questa iniziativa rappresenta un passo importante per una città più giusta, inclusiva e capace di creare reali percorsi di reinserimento sociale per chi sta ricostruendo la propria vita – dichiara il sindaco Domenico la Marca –. Ringraziamo il Direttore dell’Ufficio Locale UEPE di Foggia, dott. Giuseppe Di Leo, per la disponibilità, l’attenzione e la sensibilità dimostrata verso il nostro territorio”.

Lo sportello UEPE offrirà accoglienza, ascolto, orientamento e supporto a tutte le persone sottoposte a misure alternative alla detenzione, come l’affidamento in prova al servizio sociale, la detenzione domiciliare o la messa alla prova, contribuendo a un lavoro sinergico tra istituzioni e servizi sociali locali.

“Si tratta di un presidio che rafforza concretamente l’idea di giustizia come parte integrante del nostro sistema di welfare – dichiara l’Assessora al Welfare e Cultura, Maria Teresa Valente –. Restituire dignità e percorsi di reinserimento non è solo un compito istituzionale, ma un dovere morale verso la comunità intera”.

L’Amministrazione comunale ribadisce la volontà di sostenere azioni che, in un’ottica di giustizia riparativa e responsabilizzazione, possano generare nuove opportunità e inclusione, valorizzando il lavoro quotidiano degli operatori sociali e della giustizia di prossimità.