Manfredonia, al via la rimozione dei circa cinquantamila mastelli in Via Trattuto del Carmine

Oggi, miracolosamente, presso il centro di via Tratturo del Carmine, sono state avviate le operazioni di imballaggio dei circa CINQUANTAMILA mastelli ammassati, per poi procedere alla loro RIMOZIONE.

Che COINCIDENZA

Martedì, 22 luglio, con un nostro post, avevamo, in maniera responsabile, debitamente documentato e segnalato un quadro di GRAVISSIMO rischio di incendio, che quel contesto comportava per la CITTÀ

Noi intendiamo in questi termini il ruolo di amministratori PUBBLICI

Il nostro intervento aveva, però, suscitato la reazione del movimento “Progetto Popolare”, il quale, con un comunicato MESCHINO, ci aveva definiti “SCIACALLI”.

Dopo le odierne attività di eliminazione del pericolo enorme, rispondiamo a coloro i quali non perdono occasione per ricorrere a SQUALLIDE strumentalizzazioni politiche con le parole del sommo Poeta” Non ti curar di loro, ma guarda e passa”.

A noi stanno a cuore gli interessi di Manfredonia , non le favole e le menzogne

I consiglieri comunali di Forza Italia