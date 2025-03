Manfredonia, al Luc il laboratorio interattivo “Fate il nostro gioco”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

MANFREDONIA OSPITA IL LABORATORIO INTERATTIVO “FATE IL NOSTRO GIOCO” CONTRO IL GIOCO D’AZZARDO PATOLOGICO



L’Amministrazione comunale di Manfredonia invita tutta la cittadinanza, le scuole, le associazioni, gli operatori sociali e gli educatori a partecipare al laboratorio interattivo “Fate il nostro gioco”, promosso dal Dipartimento delle Dipendenze Patologiche della ASL Foggia, in collaborazione con la società di divulgazione scientifica “Taxi 1729” e con il patrocinio della Città di Manfredonia.

L’iniziativa rientra tra le azioni del Progetto Regionale per il contrasto al Gioco d’Azzardo Patologico e sarà ospitata dal 2 all’8 aprile 2025 presso il Laboratorio Urbano Culturale “Peppino Impastato”. Il percorso, pensato come uno spazio immersivo tra matematica e psicologia, consentirà ai visitatori di esplorare in modo consapevole i meccanismi alla base dell’azzardo attraverso simulazioni e visite guidate.

“Abbiamo voluto accogliere con convinzione questo progetto – dichiara il sindaco Domenico la Marca – perché riteniamo fondamentale continuare a lavorare, insieme alle istituzioni sanitarie, per informare e sensibilizzare la comunità su fenomeni che colpiscono sempre più famiglie e giovani. Prevenzione significa conoscenza, e questa iniziativa è uno strumento potente in tal senso.”

Il laboratorio pone una domanda provocatoria, ma necessaria: “Conviene giocare d’azzardo? E se, come dicono tutti, non conviene… allora perché giochiamo?” A partire da questo interrogativo si sviluppa un viaggio tra numeri, emozioni, statistiche e riflessioni, pensato per stimolare nei partecipanti una presa di coscienza reale.

“Abbiamo il dovere di sostenere tutte le azioni che favoriscono un benessere collettivo, ed è proprio nella relazione tra cultura, educazione e welfare che troviamo la chiave per proteggere le persone più fragili,” dichiara l’Assessora al Welfare e Cultura, Maria Teresa Valente. “Per questo invitiamo scuole, associazioni, famiglie e singoli cittadini a partecipare attivamente: solo insieme possiamo costruire una comunità più forte e consapevole.”

Sul ruolo della scuola interviene anche l’Assessora alla Pubblica Istruzione, Cecilia Simone: “Con questa iniziativa vogliamo offrire alle nostre scuole un’opportunità concreta per educare i ragazzi al pensiero critico, alla consapevolezza e alla responsabilità. Crediamo fortemente che la scuola, insieme alle istituzioni, debba essere in prima linea nel formare cittadini liberi e consapevoli, capaci di scegliere e di riconoscere i rischi.”

Per maggiori informazioni: https://fateilnostrogioco.it/manfredonia. L’ingresso al laboratorio è gratuito e sarà possibile accedere secondo gli orari e le modalità che saranno indicate nella locandina ufficiale. L’Amministrazione invita tutti a condividere l’iniziativa, contribuendo alla sua diffusione attraverso i canali social e associativi.