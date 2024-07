Manfredonia, al lavoro per la Giunta La Marca: tutti i papabili

I nodi, prima o poi, verranno sciolti: il neo sindaco La Marca è al lavoro per comporre la sua Giunta ed i tempi si stanno, inevitabilmente, prolungando.

La certezza, secondo quando scritto da giornali come L’Attacco o L’Immediato, è che saranno tre i posti riservati al Partito Democratico: i “papabili” in tal senso sono Paola Leone e Matteo Gentile (due nomi molto vicini al Consigliere Regionale Paolo Campo) più un terzo che potrebbe essere un figura politica tra i non eletti, come Raffaele Rinaldi, o un tecnico sempre in orbita PD.

Un assessore, o forse due, a Progetto Popolare: qui sembra certo il nome di Antonietta D’Anzeris, mentre si fa strada quello di Francesco Schiavone. Al rappresentante della lista potrebbe, però, andare la presidenza del Consiglio Comunale e non un posto in Giunta.

“Assessore tecnico” anche a Molo 21: è forte il nome di Giovanni Mansueto, mentre si fa strada anche quello dell’insegnante Michelina Quitadamo.

Due posti in Giunta a Molo21, uno a Progetto Popolare con la presidenza del Consiglio Comunale: sembra questa la strada che percorrerà il sindaco La Marca.

Un assessore dovrebbe andare anche a Con Manfredonia con l’ex candidata a sindaco Maria Teresa Valente in pole.

Con questo schema resterebbero senza assessori in Giunta sia Manfredonia Civica sia i Verdi.